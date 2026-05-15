【「チンチンデビルを追え！」5巻】 5月15日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「チンチンデビルを追え！」の5巻を5月15日に発売する。価格は792円。 本作はくぼたふみお氏が「月マガ基地」などで連載している作品。チンチンデビルという魔物のビームを受けて“ナニ”が生えてしまった冒険者・アンが仲間と冒険を繰り広げていく。 5巻では、大