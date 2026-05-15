【「枯れた花に涙を」POP UP SHOP】 開催期間：5月15日～5月31日 開催場所：アニメイト池袋本店 1F LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」オリジナルウェブトゥーン作品「枯れた花に涙を」の日本初となるPOP UP SHOPを5月15日よりアニメイト池袋本店 1Fにて開催する。 「枯れた花に涙を」は、Gae氏による複雑な感情を