【「やっぱ人間やめて正解だわ」4巻】 5月15日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「やっぱ人間やめて正解だわ」の4巻を5月15日に発売する。価格は792円。 本作は、幼なじみの綴風太に想いを寄せる陰キャ女子の我辺恋が、試作アンドロイドのふりをして恋人になろうとするというラブコメディ。偽BEなんとか氏が「マガジン基地」で連載を行なっていた。