Snow Manの13thシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』が、4月29日にリリースされた。グループ初のトリプルA面シングルとなった同作は、“FIGHTER”をテーマに掲げた1枚。表題曲すべてがメンバー主演作品の主題歌に起用されていることもあり、リリース前から大きな注目を集めていた。 （関連：【動画あり】Snow Manによる方向性の異なる“アゲ曲”「BANG!! 」「SAVE YOUR HEART