開催：2026.5.15 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 7 - 1 [パドレス] MLBの試合が15日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパドレスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。 1回裏、5番 アンドルー・ボーン カウント3-2か