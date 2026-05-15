韓国の女子バレーボール選手イ・ジンのプライベートSHOTが話題だ。【写真】「韓国バレー界のグラマラス美女」イ・ジンの美貌イ・ジンは最近、自身のインスタグラムを更新。ヤシの木の絵文字とともに「また行きたい」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ミニマルかつ洗練された室内でプライベートなひと時を過ごすイ・ジンが写っている。身体にフィットしたクロップド丈のトップスにタイトなショート