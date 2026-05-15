芸能人の不倫報道が出るたび、ネットは激しいバッシングに包まれる。「許されない行為だ」という声は一見もっともに見えるが、その言葉はどこまで正当な批判なのか。池上彰は、自身に向けられた殺人予告の経験を通じて、そこにある共通の構造に気づいたという。※本稿は、ジャーナリストの池上 彰『法で裁けない正義の行方』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。ネット上の誹謗中傷がここ十数年で急増中インターネッ