【その他の画像・動画等を元記事で観る】 毎週金曜19時から日本テレビで放送中の『金曜ミステリークラブ!!!』。この番組は金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストに様々なミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う新・考察バラエティ。 5月15日は2時間スペシャル。世界が生んだ“キング・オブ・ミステリー”マイケル・ジャクソンの“謎”