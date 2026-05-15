きょう5月15日は、演芸番組『笑点』が放送を開始した日です。ザ・ビートルズが来日して旋風を巻き起こした1966年。その年の5月15日に『笑点』は産声を上げました。第1回放送の平均年齢は？歴代司会者の名場面＆知られざる座布団の秘密など60年間の歴史を振り返ります。初代司会者は落語家の立川談志さんで、当時は午後4時30分から午後5時10分の枠で放送。演芸と談志さんとゲストの対談、大喜利の3部構成で、メンバーの平均年齢は