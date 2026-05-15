【土曜・新潟】１Ｒ◎クリムゾンリーフ２Ｒ△ヨウリンケイジュ３Ｒ○ショウナンバーボン４Ｒ○ボールドタワー８Ｒ◎ソナタン９Ｒ△ミッドタウンナイト１０Ｒ△テルアスワッド１１Ｒ△フクノブルーレイク１２Ｒ○ラヴスコール【日曜・東京】１Ｒ△イデアクリスタル２Ｒ△スナップジジ３Ｒ△ガビーズメロディ４Ｒ○イニスフェイル５Ｒ△フレキシブル６Ｒ○ルージュカルデア９Ｒ◎エルマーゴ１