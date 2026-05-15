「有力馬次走報」(１４日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ダービー４頭出しの上原佑厩舎３歳勢が、美浦Ｗで２週前追い切りを行った。青葉賞覇者ゴーイントゥスカイを両サイドから皐月賞３着のライヒスアドラー、同７着のグリーンエナジーが挟む形で併入フィニッシュ。皐月賞５着のフォルテアンジェロは単走で流した。上原佑師は