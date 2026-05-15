「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）忘れな草賞を制したジュウリョクピエロは１４日、今村聖奈を背に栗東ＣＷへ。抜群の手応えで直線へ向くと、鞍上の合図にピリッと反応。一気にギアチェンジして悠々とロザーンジュ（３歳１勝クラス）を２馬身突き放し、６Ｆ８３秒０−３６秒５−１１秒１を計時した。寺島師は「時計的には予定通り。やればラスト１Ｆ１０秒台が出るくらいでしたね」と納得の口ぶり。聖奈も「いい意味で変わ