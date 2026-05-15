俳優の玉山鉄二と塩野瑛久が7月期の日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）に出演する。主人公（松村北斗）とヒロイン（岡崎紗絵）を取り巻く重要人物として物語に深く関わっていく。今作は愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。主人公は幼い頃に出会ったヒロインに25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。玉山が演