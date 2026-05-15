ソフトバンクの正木智也外野手（26）が、15日の楽天戦（楽天モバイル）で1軍に復帰する。オープン戦期間中に右足の蜂窩（ほうか）織炎で離脱。昨季に続く手術で出遅れて悔しい思いをしたが、復帰後を見据えて入念に準備を進めてきた。4月下旬に首位から陥落し、3位まで後退したチームは乗り切れない状況が続いている。貴重な右打ちの大砲には、打線の起爆剤としての期待がかかる。ここから武器のバッティングで存在感を示す。