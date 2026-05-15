ＪＲＡは１４日、宝塚記念ファン投票（有効投票総数１９６万３９９０票）の第１回中間発表を行った。大阪杯、天皇賞・春を連勝したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇）が１７万１２５３票でトップ。２位は昨年の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋）、３位にはマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）が続いた。第２回中間発表は２１日に行われる。