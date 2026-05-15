米中首脳会談両首脳の思惑は？ 米中首脳会談が１４日開かれました。 【画像を見る】アメリカが中国に「売りたいもの」トランプ大統領の思惑は？ 今秋の中間選挙に向けて経済分野で成果を得たいトランプ大統領。その思惑につけ込むように台湾問題で譲歩を引き出したい習近平国家主席。そこにイラン情勢も絡み、交渉は非常に複雑になっています。 “Ｇ２”とも呼ばれ世界を牽引する両国。会談はどのような雰囲気で行われ