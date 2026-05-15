◇四国IL・愛媛戦ソフトバンクのモイネロが14日、再来日後初実戦に臨み、5回60球を投げて1安打1失点も4死球の荒れた内容だった。四国IL・愛媛との練習試合に先発し、直球の最速は146キロ止まりで「来週の1軍は無理だと思います」と調整途上であると明かした。死球はいずれも左打者へ投じたカットボールを制球できず、「ゾーンに球がいっていない。腕の位置が本来の位置ではない。球に誤差があってイメージとかけ離れている。