「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）３月に開業したばかりの橋田師が、愛知杯を制したアイサンサンで厩舎として初のＧ１に挑む。開業から７４日目での勝利となれば、８４年のグレード制導入後、史上２位（最速は９３年ジャパンＣ・森秀師の６９日）でのＧ１制覇となる。厩舎に初タイトルをもたらしたアイサンサンは全姉が２１年エリザベス女王杯を制したアカイイトという良血馬。佐々木晶三元調教師から受け継いだ。「