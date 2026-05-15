◇パ・リーグ日本ハム3―5ロッテ（2026年5月14日ZOZOマリン）日本ハムの反撃及ばず、連勝は「4」で止まった。4点を追う9回。それまで4安打に封じられていた西野から先頭の浅間が右越え2号ソロを放った。さらに清宮幸が「チームに勢いをつける打撃がしたかった」と代わった横山から右翼ポール直撃の8号ソロで2点差に迫るも届かなかった。先発した細野は5回2/3を7安打4失点で3敗目。再び借金生活の新庄監督は「いい粘り