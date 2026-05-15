「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）Ｇ１戴冠の準備は整った。唯一の木曜追いとなったニシノティアモは美浦Ｗで併せ馬。津村との息もピッタリに、直線は馬なりのままスムーズに加速して万全の仕上がりをアピールした。また、３月に開業したばかりの橋田宣長調教師（３７）＝栗東＝は、厩舎に初タイトルをもたらしたアイサンサンで、史上２位となるスピードＧ１制覇を狙う。春の大目標へ、仕上がりは万全だ。中山牝馬Ｓ