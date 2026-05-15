お笑いタレントのだいたひかる（50）が15日までに、自身のブログを更新。体重を公表した。【写真】だいたひかるが公開した体重だいたは「気持ち悪い体重」と題してブログを更新。「久々に体重を測ったら、成人してから47kg以下になった事がなかったのに… 50代で45kgきる事が出てきました」と伝えた。続けて「歳をとって痩せすぎると、干からびると紙一重ですよね」とし「揚げ物が好きだから、ガツガツ食べたいけれど…悪玉