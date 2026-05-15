TBSの編成戦略が、数字に表れ始めているようだ。14日に公表されたTBSホールディングスの2025年度決算資料では、同局の重点ターゲットとなっている男女4〜59歳の個人視聴率「LTV4-59」で、全日・ゴールデン・プライムが前年を上回ったことを報告。火曜・水曜を中心に“強い曜日”が増え、朝の情報番組『THE TIME,』もリブランディングによって視聴率を伸ばしている。TBS放送センター＝東京・赤坂25年度のTBSのLTV4-59視聴率は、全日