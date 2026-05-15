「どうやらこの子は食いしん坊なのではないか」生まれて数日でうすうすそう感じ、その予感は生後1ヶ月で確定に代わり、離乳食期から今に至るまで、ほとんど好き嫌いもなく食育という面では全くと言って良いほど苦労がなかった娘。相変わらずなんでもよく食べ、よく動き、小学6年生の息子よりも身長が高くガタイもいい健康体です。2人分の朝食が自分1人ぶんの量だと心の底から思い込んでいたことにも震えましたが、怖いのは娘がまだ