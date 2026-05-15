13日、参議院の決算委員会が行われ、参政党の梅村みずほ参議院議員（47）が林芳正総務大臣（65）に対し、いわゆる“オールドメディア”の報道の姿勢について質問した。梅村氏は国民の不信感が、テレビや新聞などの“オールドメディア”に向いていると指摘。その理由として、「マスメディアが自分たちに都合の悪いことを、意図的にスルーしている場合に使われることが多い言葉」である“報道しない自由”を挙げ、林氏に意味や使われ