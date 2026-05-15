映画『君のクイズ』で主演を務める中村倫也（39）。クイズ界の絶対王者・三島玲央を演じた本作は、知識だけでは勝てない競技クイズの奥深さと、人間ドラマが描かれる。「クイズプレーヤーってこんなに多くのことを考えているのかと驚きました。攻め方や判断に性格や思考が表れる。“解答に人間が出る”というのが腑に落ちて、役づくりのヒントになりました」三島は感情を抑え、クイズにすべてを捧げるストイックな人物。中村自身は