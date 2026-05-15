鏡や電車の窓に映った自分がなんとなく垢抜けないと感じたら、いつものスタイルに変化を加えるタイミングかも。おしゃれな雰囲気に寄せたいなら「こなれ感」を意識してみて。こなれ感を握る鍵は、作り込んだように見えないゆとりを持たせること。定番と思っていたボブも、長さや質感次第で新鮮に更新できるはず。 動きとカラーで柔らかく 表面にレイヤーを入れ、それを強調するようにハイライトを加えたアレ