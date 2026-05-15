店舗を巡って、人々に笑顔をもたらす猫 画像はイメージです 白猫Fabioは、英国のニューフェリーではとても有名な猫です。 Fabioは「徘徊癖」があって街を気ままに歩き回り、メインストリート沿いの商店やパブによく顔を出しています。地元の美容院や賭け屋、カフェ、そしてパブ「The Cleveland Arms」ではお馴染みで、そこにはFabio専用のベッドと椅子まであるというのです。 2025年