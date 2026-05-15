会社でどれだけ実績を上げても、正当に評価されるとは限らない。ふとした瞬間に張り詰めていた糸が切れてしまう人もいるようだ。愛知県の50代男性（土木技術職兼営業／年収950万円）は、かつて本社に転勤し、自身で天職とも言える部署に配属されていた。順調にキャリアを築いていたはずが、会社の不可解な人事によって仕事への熱意が完全に冷めてしまったという。（文：篠原みつき）営業的に数字を出し、部下も統率していたのに…