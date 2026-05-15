朝、タイムカードを押してから定時まで、特にやることもなくPCの画面を眺めて過ごす。「社内ニート」状態になると、それはそれで地獄のようだ。ガールズちゃんねるに5月中旬、「社内ニートの方」というトピックが立ち、激しい議論が交わされた。トピ主は自身の職場について次のように語っている。「私の会社は、半分社内ニート半分忙しい人になってます仕事できる人が忙しくてできない人は社内ニートです社内ニート同士語