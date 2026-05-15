世帯年収1000万円を超えれば、さぞ余裕のある生活ができると思いがちだが、現実はそう甘くないようだ。投稿を寄せた茨城県の50代男性が世帯年収1100万円の内訳をこう明かす。「自分が1020万円（派遣社員）、妻が年収80万円（パート）」研究系の公的機関で働く派遣社員で年収1000万円プレーヤーだそう。現在の暮らしぶりについて赤裸々に明かした。（文：篠原みつき）妻と娘が犬2匹に「なにかと金を掛けている」持ち家でローンを返