職場で理不尽なマウントを取ってくる相手には、下手に出るより正論をぶつけるのが一番手っ取り早いかもしれない。投稿を寄せた東北地方の30代女性は、かつて新卒で式場や宴会場が併設されたホテルに入社した当時を振り返る。配属から半年から1年ほど経った頃、所属部署の直属上司で、唯一の女性である「お局的な上司」から、常に目の敵にされていたという。（文：篠原みつき）「それでは時間がもったいないので仕事に戻ります」「