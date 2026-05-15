玉山鉄二、塩野瑛久 俳優の玉山鉄二と塩野瑛久が、松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』に出演が決定。主人公とヒロインを取り巻く重要人物として物語に深く関わり、長年にわたる想いと過去の事件が絡み合うラブサスペンスに新たな緊張感をもたらす。本作は、愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間