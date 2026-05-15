ロシア・シベリア南西部のチャギルスカヤ洞窟で見つかった約5万9000年前のネアンデルタール人の臼歯から、虫歯で傷んだ部分を石器で削ったとみられる痕跡が見つかりました。Earliest evidence for invasive mitigation of dental caries by Neanderthals | PLOS Onehttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0347662Neanderthal dentists used stone drills to treat cavities nearly 60,000 years ago