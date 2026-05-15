俳優の玉山鉄二と塩野瑛久が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が主演を務める日テレ系７月期土ドラマ「告白−２５年目の秘密−」に出演することが決定した。ドラマは愛と狂気の狭間を描く２５年にわたるラブサスペンス。玉山が演じるのは警視庁捜査一課の刑事・佐倉泰輔。お見合い相手の麻里子（岡崎紗絵）の周囲で起きる不振な出来事を巡り、恋と事件の両面で物語の核心に迫っていく存在だ。一方、塩野が演じる相良友也は爽太（