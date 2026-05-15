天皇賞・春で３着だったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道厩舎）は、札幌記念・Ｇ２（８月１６日、札幌）への参戦を視野に入れていることが１４日、分かった。鞍上は引き続き武豊が務める予定。友道師は「今は北海道で放牧中なので、直接向こうの競馬場に入厩させると思います」と見通しを語った。僚馬で重賞２勝のショウヘイ（牡４歳）も、同レースを予定。トレーナーは「宝塚記念は距離が長いし、安田記念は距離が短い。札幌