国内男子ゴルフシニアツアーのリョーマゴルフ日高村オープンは１５日から２日間、高知・日高村のグリーンフィールＧＣ（シニアの部＝６８０７ヤード、女子プロの部＝６２２７ヤード、ともにパー７２）で行われる。男子シニアと女子のプロが同時戦う独自の競技形式で開催。最終日の１６日は四国の中学生９人がプロと同組で特別参加する。ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中３