レガーロデルシエロに騎乗したエプソムＣは３着。初騎乗だった前走の東風Ｓ（３着）は少し重さがありましたが、今回は返し馬の段階で本当に抜群の感触。最後までしっかりと脚を使い、仕方ないことですが、大外枠でなければという思いが残る３着でした。ただ、今回で改めて走る馬であることは確認できましたし、重賞は勝てる馬です。それだけの素質を感じます。この春は関東でもいい馬を頼まれる機会が増えましたし、今年から始