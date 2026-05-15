俳優の塩野瑛久が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが15日、発表された。主人公・雪村爽太（松村）の親友役を演じる。【画像】誰だかわかった？塩野瑛久のヒントイラスト本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想い