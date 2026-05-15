俳優の玉山鉄二が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが15日、発表された。【写真】誰だかわかった？玉山鉄二の25年前の写真本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」