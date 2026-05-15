川崎市高津区で3月、路上を歩く女性からバッグ奪おうとする瞬間を防犯カメラが捉えた。住宅街を歩く女性に背後から近づいた黒いバイクに乗った人物。盗んだバイクでひったくり繰り返したか追い抜きざまに女性が右手に持っていたバッグに手を掛け、強引に奪い取ろうとしたのだ。女性は引きずられながらもバッグを離すまいとし、バイクの人物は犯行を諦め逃走。約8メートル引きずられた女性は、その後すぐに立ち上がっていた。この事