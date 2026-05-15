◇ナ・リーグパドレス1―7ブルワーズ（2026年5月14日ミルウォーキー）パドレスの松井裕樹投手（30）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズ戦に5回から3番手で登板。2回26球を投げて無安打、3奪三振、1四球で無失点だった。チームは1―7で敗れたが、存在感を示した。2回までに6点を失う苦しい試合展開で、松井がバトンを受けた時点では7点ビハインド。相手打線が活発な中でのマウンドだったが、先頭打者のハミルト