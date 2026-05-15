シニア世代のスマホ利用が増える中、トラブルに巻き込まれるケースも起きている。「イット！」では「シニアのスマホ利用に変化高額請求トラブルも」について見ていく。シニア向けスマホ教室に応募殺到「NTTドコモモバイル社会研究所」によると、シニア世代のスマホの所有率は年々増え、60代で95%、70代で86%、80代前半で69%と「1人1台」になっている。安宅晃樹キャスター：シニア世代のSNSの利用率について、全国の60歳から84