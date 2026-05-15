◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)DeNAの相川亮二監督が試合後インタビューに答えました。この日は激しい投手戦でリリーフ含め両者1点も許さない激しい戦いとなりました。DeNAは8投手を投入し、被安打3、16奪三振と好投。しかし打線は5安打にとどまり得点につながりませんでした。相川監督は「点取るという所はチャンスは何度かあったと思うのでそこを考えると責任感じています。選手らは守備の方ではピッチ