俳優玉山鉄二（46）塩野瑛久（31）がSixTONES松村北斗主演の日本テレビ系7月期ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）に出演することが14日、分かった。主人公とヒロインを取り巻く重要人物として物語に深く関わり、長年にわたる思いと過去の事件が絡み合うラブサスペンスに新たな緊張感をもたらす。同作は、愛と狂気のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村演じる主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った岡崎紗絵