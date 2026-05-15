嵐の軌跡を語るうえで欠かせない番組のひとつが、『ひみつの嵐ちゃん！』（TBS系／2008年4月～2013年3月）だ。ドラマやライブで国民的な人気を確立し、まさに時代の中心を駆け上がっていた5人は、この番組のなかで“バラエティの顔”としての魅力も強く刻みつけていった。 （関連：【画像】『ひみつの嵐ちゃん！』ディレクター 藤井健太郎 インタビューカット/a>） その根底にあったのは、やはり5人の圧倒