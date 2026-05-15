北海道旭川市の住宅で８０代の男性が死亡しているのが見つかりました。保健所は、有毒の植物「イヌサフラン」を誤って食べた可能性があるとして注意を呼びかけています。旭川市保健所によりますと、５月１１日、市内に住む８０代の男性が自宅で死亡しているのが見つかり、台所の食べ残しなどを調べたところ、有毒植物の「イヌサフラン」であると確認されたということです。男性の家の庭にはギョウジャニンニクとイヌサフランが生え