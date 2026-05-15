打席で「結果」を出せていない一方で、マウンド上で異彩を放つ大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）が、ふたたびマウンド上で異彩を放った。現地時間5月13日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した大谷翔平は、7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と快投。今季3勝目を挙げるとともに、開幕からの7登板で「防御率0.85以下＆50奪三振以上」を記録したMLB史上6人目の投手となった。【動画】待ってました