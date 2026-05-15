【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比0.15ドル高の1バレル＝101.17ドルで取引を終えた。イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、供給混乱の長期化への警戒感から買い注文が優勢となった。一方、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が会談でホルムズ海峡開放の必要性で一致したほか、中国や日本関連船舶が海峡を