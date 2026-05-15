【ロンドン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は14日、サウジアラビアが米国とイランの戦闘終結を見据え、イランとほかの中東諸国との不可侵条約を締結する構想を友好国と協議したと報じた。外交筋の話としている。協議した具体的な国名や条約の詳細については触れていない。湾岸諸国は戦闘終結後もペルシャ湾を挟んだ対岸のイランとの緊張関係が続くことを懸念している。FTによると、サウジは冷戦下に東西の融和を促し