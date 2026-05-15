小林一茶の自筆と伝わる短冊（「芭蕉記念館」提供）松尾芭蕉ゆかりの地として知られる東京都江東区の「芭蕉記念館」は、俳句文化が根付いた歴史を知ってもらおうと、企画展「江東区ゆかりの俳人たち〜芭蕉・一茶から現代まで〜」を開催している。8月23日まで。記念館によると、芭蕉は江戸時代、現在の江東区に居を構えた。周辺は流れをくむ俳人の拠点となり、現在も俳句文化が根付く。小林一茶の自筆と伝わる短冊や、明治時代